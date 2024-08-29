Росіяни поцілили по заповіднику "Хортиця": екологи показали фото наслідків удару

В екоінспекції підраховують шкоду

Росіяни вдарили по заповіднику "Хортиця", завдавши шкоди унікальній природній території. Атака відбулася під час масованого ракетно-дронового удару у ніч на 27 серпня, коли ворог застосував сім безпілотників для нападу на Запоріжжя.

Серед цілей опинився і Національний заповідник "Хортиця" — місце, що має величезне історичне та екологічне значення для України. Внаслідок обстрілу постраждала значна територія заповідника, що призвело до займання зелених насаджень. Про це повідомили у Державній екоінспекції Південного округу.

Наслідки ворожої атаки виявилися суттєвими для природно-заповідного фонду. На території площею 1,5 гектара сталося загоряння рослинності. Це призвело до знищення частини унікальної флори заповідника, яка формувалася протягом багатьох років. Окрім прямої шкоди від вогню, територія зазнала забруднення уламками та залишками вибухових пристроїв.

Для оцінки масштабів руйнувань та екологічних наслідків на місце прибули фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу разом із працівниками заповідника. Вони провели детальне обстеження ураженої території. В ході перевірки виявлено, що ділянка площею 150 квадратних метрів засмічена відходами руйнації. Для точного визначення рівня забруднення ґрунту інспектори відібрали проби.

За інформацією Державної екоінспекції Південного округу, наступним кроком стане проведення розрахунку завданої державі шкоди. Це дозволить оцінити фінансові збитки та розробити план відновлення постраждалої території заповідника.

Що відомо про Національний заповідник "Хортиця"

Національний заповідник "Хортиця"

Національний заповідник "Хортиця" — це не просто природоохоронна територія, а справжня перлина української природи та історії. Розташований на однойменному острові Хортиця, він є найбільшим річковим островом Європи. Заповідник славиться своєю унікальною флорою та фауною, що включає рідкісні види рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

На території "Хортиці" можна зустріти такі рідкісні рослини як ковила дніпровська та півники понтичні. Серед тваринного світу заповідника особливе місце посідають орлан-білохвіст та чорний лелека. Окрім природної цінності, "Хортиця" має величезне історичне значення як колишній центр Запорізької Січі.

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