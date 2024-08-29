Россияне ударили по заповеднику "Хортица": экологи показали фото последствий атаки

В экоинспекции подсчитывают ущерб

Россияне ударили по заповеднику "Хортица", нанеся ущерб уникальной природной территории. Атака произошла во время массированного ракетно-дронового удара в ночь на 27 августа, когда враг применил семь беспилотников для нападения на Запорожье.

Среди целей оказался и Национальный заповедник "Хортица" — место, имеющее огромное историческое и экологическое значение для Украины. В результате обстрела пострадала значительная территория заповедника, что привело к возгоранию зеленых насаждений. Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Южного округа.

Последствия вражеской атаки оказались существенными для природно-заповедного фонда. На территории площадью 1,5 гектара произошло возгорание растительности. Это привело к уничтожению части уникальной флоры заповедника, которая формировалась в течение многих лет. Кроме прямого ущерба от огня, территория подверглась загрязнению обломками и остатками взрывных устройств.

Для оценки масштабов разрушений и последствий на место прибыли специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа вместе с работниками заповедника. Они провели подробное обследование пораженной территории. В ходе проверки установлено, что участок площадью 150 квадратных метров засорен отходами разрушения. Для точного определения уровня загрязнения почв инспекторы отобрали пробы.

По информации Государственной экоинспекции Южного округа, следующим шагом станет проведение расчета причиненного государству ущерба. Это позволит оценить финансовый ущерб и разработать план восстановления пострадавшей территории заповедника.

Что известно о Национальном заповеднике "Хортица"

Национальный заповедник "Хортица"

Национальный заповедник "Хортица" — это не просто природоохранная территория, а настоящая жемчужина украинской природы и истории. Расположенный на одноименном острове Хортица, он является самым большим речным островом Европы. Заповедник славится своей уникальной флорой и фауной, включающей в себя редкие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины.

На территории "Хортицы" можно встретить такие редкие растения как ковыль днепровский и петушки понтические. Среди животного мира заповедника особое место занимают орлан-белохвост и черный аист. Кроме природной ценности, "Хортица" имеет огромное историческое значение как бывший центр Запорожской Сечи.

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