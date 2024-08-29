Росія готує ядерну провокацію: у Зеленського зробили тривожну заяву

Російські пропагандисти регулярно говорять про "брудну бомбу"

Росія готує провокацію на ядерному об’єкті, щоб потім звинуватити у цьому Україну. Заяви росіян про брудну бомбу, підготовка Курської АЕС до боїв та закриття в’їзду до Курчатова, де і розташована станція, говорять самі за себе.

Про це заявила радниця очільника Офісу президента України Дарія Зарівна, повідомляє ТСН. Вона підкреслила, що нині Росія веде потужну дезінформаційну кампанію проти України щодо ядерної загрози.

"Путін особисто включився в тему і зазначив, що Україна готує ядерну провокацію. Російські пропагандисти регулярно говорять про можливість використання "брудної бомби", якої немає в нас, але точно є в них", – зазначила Зарівна.

За її словами, росіяни використовують візит МАГАТЕ на Курську АЕС, перекручуючи висновки з візиту і намагаючись подати їх так, що від України є загроза для станції.

Також, як підкреслила радниця очільника Офісу президента, нагнітання ядерної теми Росією, закриття на в‘їзд Курчатова, підготовка Курської АЕС до боїв, заяви про брудну бомбу свідчать, що саме Росія готує ядерну провокацію з метою звинувачення України.

"Саме Росія завдає удари по нашій енергосистемі, загрожуючи роботі АЕС. Потрібно чітко та відкрито говорити – Росія готує ядерну провокацію. Це може бути черговий злочин проти людства", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни можуть влаштувати ядерну провокацію на Курській АЕС. Окупанти хотіли, щоб українські війська пішли на АЕС, щоб звинуватити їх у загрозі ядерного терору. Проте їхні плани не справдилися.