Россия готовит ядерную провокацию: у Зеленского сделали тревожное заявление

Российские пропагандисты регулярно говорят о "грязной бомбе"

Россия готовит провокацию на ядерном объекте, чтобы обвинить в этом Украину. Заявления россиян о грязной бомбе, подготовке Курской АЭС к боям и закрытие въезда в Курчатов, где и расположена станция, говорят сами за себя.

Об этом заявила советница главы Офиса президента Украины Дарья Заровна, сообщает ТСН. Она подчеркнула, что сейчас Россия ведет мощную дезинформационную кампанию против Украины по ядерной угрозе.

"Путин лично включился в тему и отметил, что Украина готовит ядерную провокацию. Российские пропагандисты регулярно говорят о возможности использования "грязной бомбы", которой нет у нас, но точно есть у них", – отметила Заровна.

По ее словам, россияне используют визит МАГАТЭ на Курскую АЭС, перекручивая выводы из визита и пытаясь представить их так, что от Украины есть угроза для станции.

Как подчеркнула советница главы Офиса президента, нагнетание ядерной темы Россией, закрытие на въезд Курчатова, подготовка Курской АЭС к боям, заявления о грязной бомбе свидетельствуют, что именно Россия готовит ядерную провокацию с целью обвинения Украины.

"Именно Россия наносит удары по нашей энергосистеме, угрожая работе АЭС. Нужно четко и открыто говорить — Россия готовит ядерную провокацию. Это может быть очередное преступление против человечества", — подчеркнула она.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне могут устроить ядерную провокацию на Курской АЭС. Оккупанты хотели, чтобы украинские войска пошли на АЭС, чтобы обвинить их в угрозе ядерного террора. Однако их планы не оправдались.