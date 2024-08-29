Не місто, а руїни: у ЗСУ розповіли, хто зараз контролює Часів Яр (карта боїв)

Ворог не розглядає ці території як свої, а просто знищує

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині. Наразі вона контролює приблизно 40% міста.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін. Він додав, що місто вже повністю зруйноване.

Військовий підкреслив, що ворог не розглядає ці території як свої, а просто знищує все на своєму шляху, не зважаючи на руйнування інфраструктури та цивільних об'єктів.

"Наразі місто Часів Яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни.", — розповів військовий.

Згідно заяв представника 24 ОМБр, на даний момент ворог контролює ту частину міста, яка знаходиться до "Каналу" ( район міста — ред.,).

За словами Полухіна, у разі захоплення всього міста ворог може отримати тактичну перевагу на висоті, яка знаходиться над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом між ними.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ворог значно просунувся на Донбасі. Російські війська мають успіх поблизу Новогродівки, Торецьку, Михайлівки, Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.