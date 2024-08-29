Не город, а руины: в ВСУ рассказали, кто сейчас контролирует Часов Яр (карта боев)
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Армия РФ не рассматривает эти территории как свои, а просто уничтожает
Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донбассе. В настоящее время они контролируют около 40% города.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин. Он добавил, что город уже полностью разрушен.
Военный подчеркнул, что враг не рассматривает эти территории как свои, а просто уничтожает все на своем пути, несмотря на разрушение инфраструктуры и гражданских объектов.
"В настоящее время город Часов Яр разбит. Враг оставляет один за собой след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины", — рассказал военный.
Согласно заявлениям представителя 24 ОМБр, на данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится до "Канала" (район города — ред.).
По словам Полухина, в случае захвата всего города враг может получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.
Ранее "Телеграф" сообщил, что враг значительно продвинулся в Донбассе. Российские войска имеют успех вблизи Новогродовки, Торецка, Михайловки, Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.