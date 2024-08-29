Военный заявил об оккупации 40% Часового Яра: в DeepState объяснили, какая ситуация на самом деле (карта)

Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага

В настоящее время российские оккупанты не имеют продвижения врага вглубь города Часов Яр Донецкой области. Информация о том, что войска РФ контролируют 40% этого населённого пункта, не соответствует действительности.

Об этом сообщил проект DeepState. Там отметили, что украинские СМИ распространили ложную информацию о захвате части города россиянами.

"Ни о каких продвижениях врага вглубь города за последнее время неизвестно. Скорее всего, кликбейт вышел из-за проблем с математикой", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Мы — Украина" заявил, что в настоящее время враг контролирует всю часть города, расположенную до канала. Он отметил, что это примерно 40% всего города.

Однако уже через несколько часов Полухин в комментарии Свободному радио отметил, что ошибся. Он подчеркнул, что противник контролирует гораздо меньшую территорию.

"Это была моя ошибка. Я посмотрел карту DeepState утром, перед эфиром, и почему-то решил, что это 40%. Хотя я посмотрел по горизонтали на длину Часового Яра, а там еще по вертикали идет процент административных границ больших районов... И там же у DeepState их нет. Мы уже готовим заявление от бригады", — сказал спикер.

Ранее "Телеграф" сообщил, что враг значительно продвинулся на Донбассе. Российские войска имеют успех вблизи Новогродовки, Торецка, Михайловки, Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.