Мгновенное "наказание": в сети показали эффектное видео сбития "шахеда" украинским вертолетом

Когда и где именно украинским защитникам удалось сбить вражеский дрон – неизвестно

Украинские военные подбили дрон-камикадзе "Шахед", который запустили российские войска для удара по украинцам. Для подрыва ударного беспилотника защитники использовал вертолет Ми-24.

Ролик показал блогер и бизнесмен Роман Шрайк. Видео сбития дрона он опубликовал в своем Telegram.

Когда и где именно украинским защитникам удалось сбить вражеский дрон – неизвестно. Для сбивания вражеского устройства хватило нескольких секунд работы.

Напомним, что в ночь на четверг, 29 августа, россияне совершили очередную массированную атаку "шахедами" на Киев и Киевскую область. Обломки одной из сбитых целей упали в Голосеевском районе столицы и повредили многоэтажный дом, а также припаркованные во дворе автомобили. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Взрывы минувшей ночью также слышали и в Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях. Россияне атаковали Украину не только боевыми беспилотниками, но и ракетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина потеряла профессионального летчика Александра Мигулю, служившего в 40-й бригаде.