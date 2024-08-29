Миттєве "покарання": у мережі показали ефектне відео збиття "шахеда" українським вертольотом

Коли і де саме українським захисникам вдалося збити ворожий дрон – невідомо

Українські військові підбили дрон-камікадзе "Шахед", який запустили російські війська для удару по українцям. Для підриву ударного безпілотника захисники використав гелікоптер Мі-24.

Ролик показав блогер та бізнесмен Роман Шрайк. Відео збиття дрону він опублікував у своєму Telegram.

Коли і де саме українським захисникам удалося збити ворожий дрон – невідомо. Для збивання цього пристрою вистачило кількох секунд роботи.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 29 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку "шахедами" на Київ та Київську область. Уламки однієї із збитих цілей упали у Голосіївському районі столиці та пошкодили багатоповерховий будинок, а також припарковані у дворі автомобілі. За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.

Вибухи минулої ночі також чули й у Харківській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях. Росіяни атакували Україну не лише бойовими безпілотниками, а й ракетами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила професійного льотчика Олександра Мігулю, який служив у 40-й бригаді.