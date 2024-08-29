"Поляки могут выдохнуть спокойно": в Беларуси впервые сбили российский "Шахед", сеть бурно отреагировала

Дроны россиян и ранее залетали на территорию страны

В ночь на 29 августа во время очередной российской атаки на Украину один из "шахедов" снова залетел на территорию Беларуси. Для его перехвата была применена авиация.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По их данным, российский БПЛА залетел в Ельский район Беларуси.

По данным группы, это произошло в 3:30. Там также отметили, что информацию о заходе беспилотника в воздушном пространстве Беларуси также подтверждает паблик "Николаевский Ванек" и мониторинговый канал @eRadarrua.

По данным "Беларускі Гаюн", после захода "шахеда" в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за беспилотником. А в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе. В группе подчеркнули, что это, по всей видимости, первый зафиксированный случай, когда белорусский истребитель попытался уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа "Шахед".

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда российские БПЛА входят в воздушное пространство Беларуси. Так, 31 июля российские БПЛА снова залетели на территорию Беларуси. Поэтому ВВС РБ пришлось поднимать в воздух истребители.

В сети уже отреагировали на сбитие "шахеда" в Белпруси. Один из пользователей соцсети отметил, что у Лукашенко отреагировали быстрее, чем в странах НАТО.

Как известно, 26 августа один из российских беспилотников залетел на территорию Польши. Однако там заявили, что не смогли сбить якобы из-за плохих погодных условий.

Напомним, 16 июля российский беспилотник типа "Шахед" разбился в Октябрьском районе Гомельской области Белоруссии. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.