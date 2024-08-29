У Зеленского раскрыли тайну, какой радиус дейсвия имеет первая баллистическая ракета (видео)

Михаил Подоляк, как и глава государства, не были многословными

На днях Владимир Зеленский заявил, что Украина создала первую баллистическую ракету, а наши войска успешно ее опробовали. Слова президента прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк

В интервью Новости.LIVE он назвал дальность баллистической ракеты украинского производства. Она составляет 600-700 км.

"Я думаю, что это все вопросы, которые мы с вами увидим, когда они (Ред. — ракеты) будут эффективно работать", — сказал Подоляк.

Баллистическая ракета Украины — что известно

Напомним, что глава государства раскрыл эти детали, рассказывая о наработках украинского оборонного комплекса. "Думал, что рано об этом говорить, но хотел, чтобы была оценка обществом всего именно наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было испытание (положительное) первой баллистической украинской ракеты", — отметил Зеленский. Больше деталей Президент пока не разглашает.

Баллистическая ракета — это вид ракеты, которая движется по баллистической траектории, то есть после отключения двигателей большую часть своего полета она осуществляет по инерции под действием гравитации и сопротивления воздуху. Эти ракеты могут быть как стратегическими, так и тактическими в зависимости от их дальности и назначения. Баллистические ракеты могут нести разные виды боезарядов, включая ядерные, химические, биологические или обычные.

Благодаря высокой скорости и траектории полета баллистические ракеты тяжело перехватить.

Страны с собственными разработками и производством баллистических ракет: США, Россия, Китай, Франция, Индия, Северная Корея, Иран, Израиль и Пакистан. США и Россия обладают наиболее мощным и развитым арсеналом, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести ядерные боеголовки на расстоянии более 10 000 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и немецкая компания, являющаяся ведущим производителем в оборонном секторе — "Rheinmetall" — создали совместное производство. Вместе компании производят вооружение и военную технику в больших объемах.