У Зеленського розкрили таємницю, який радіус дії має перша балістична ракета (відео)

Михайло Подоляк, як і глава держави не були багатослівними

Днями Володимир Зеленський заявив, що Україна створила першу балістичну ракету, а наші війська успішно її випробували. Слова президента прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк

В інтервʼю Новини.LIVE він назвав дальність балістичної ракети українського виробництва. Вона становить 600-700 кілометрів.

"Я думаю, що це все питання, які ми з вами побачимо, коли вони (Ред. — ракети) будуть ефективно працювати", — сказав Подоляк.

Балістична ракета України — що відомо

Нагадаємо, що очільник держави розкрив ці деталі, розповідаючи про напрацювання українського оборонного комплексу. "Думав, що рано про це говорити, але хотів, щоб була оцінка суспільством всього, саме наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було випробування (позитивне) першої балістичної української ракети", — зазначив Зеленський. Більше деталей Президент наразі не розголошує.

Балістична ракета — це вид ракети, яка рухається по балістичній траєкторії, тобто після відключення двигунів більшу частину свого польоту вона здійснює за інерцією під дією гравітації та опору повітря. Ці ракети можуть бути як стратегічними, так і тактичними, залежно від їх дальності та призначення. Балістичні ракети можуть нести різні види боєзарядів, включаючи ядерні, хімічні, біологічні або звичайні.

Завдяки високій швидкості та траєкторії польоту балістичні ракети важко перехопити.

Країни, які мають власні розробки та виробництво балістичних ракет: США, Росія, Китай, Франція, Індія, Північна Корея, Іран, Ізраїль та Пакистан. США та Росія мають найбільш потужний та розвинений арсенал, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні нести ядерні боєголовки на відстані понад 10 000 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецька компанія, яка є провідним виробником в оборонному секторі – "Rheіnmetall" – створили спільне виробництво. Разом компанії виготовляють озброєння та військову техніку у великих обсягах.