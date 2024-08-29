Под прицелом были Черкассы: в городе после удара оккупантов вспыхнул пожар (видео)

Глава области прокомментировал дроновую атаку врага

В четверг, 29 августа, российские войска пытались атаковать не только Киев, но и Черкассы. В результате вражеской воздушной атаки и падения обломков вспыхнул пожар на частном предприятии.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар", — рассказал чиновник.

Сейчас идет ликвидация пожара. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Глава ОВА призвал местных жителей находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, ведь угроза атаки ударных беспилотников в области остается. По состоянию на 8:18 в Черкассах и области продолжается воздушная тревога.

Табурец напомнил о важности соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не обнародовать в сети данные о работе сил и средств противовоздушной обороны при отражении атаки противника.

В местных телеграмм-каналах показали видео, как наши защитники сбивали вражеские дроны на подступах к городу. На нем слышны взрывы.

Ночная атака по Украине — что известно

Отметим, что вечером 28 августа российские войска запустили дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны с северного направления. Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Кроме этого, в Харькове в эту ночь прозвучала серия взрывов. Военные предупреждали жителей областного центра и района об угрозе вражеских воздушных атак.

Уже в два часа ночи сирена зазвучала и в Киеве из-за "шахедов", в области и на подступах к столице началась работа ПВО. Позже стало известно о работе ПВО в столице, где также слышались взрывы. Утром в Киеве также был слышен взрыв. Столичные власти проинформировали, что в Киеве зафиксировано падение обломков в трех районах, обошлось без пострадавших. Сейчас в Киевской области до сих пор воздушная тревога.

Добавим, что беспокойная ночь была не только в регионах, о которых мы писали выше, но и во временно оккупированном Крыму. В Севастополе раздавались взрывы, а российская противовоздушная оборона (ПВО) сбивала украинские дроны. Детальнее об этом можно прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.