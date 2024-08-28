Дым растянулся на километры: пожар на нефтебазе "Атлас" в РФ показали с космоса (фото, видео)

Загорелись по меньшей мере два резервуара

В российской Ростовской области утром 28 августа прозвучали взрывы на еще одной нефтебазе. Таким образом в области происходит два крупных пожара на нефтяных объектах и по состоянию на вечер среды с ними никто ничего сделать не может.

Издание "Радио свобода" показало спутниковый снимок, на котором видно, что пламя охватило минимум два резервуара, а еще на нескольких есть следы повреждений. Местные каналы тем временем поделились новыми видео с места происшествия.

По данным местного канала 161ru, шлейф дыма растянулся не менее чем на 30 километров, однако местные власти заверяют, что ситуация с качеством воздуха в области находится под контролем.

Как известно, в ночь на 28 августа власти региона заявляли, что область подверглась атаке беспилотников. Позже стало известно, что был поврежден резервуар с нефтепродуктаами на комбинате "Атлас" в Каменском районе.

Этот комбинат отпускает топливо российской армии. По крайней мере подобные учения проводились в 2020 году Росрезервом и Министерством обороны.

Как сообщалось ранее, до этого произошла атака на нефтебазу в российском Пролетарске. Огнем уничтожено несколько резервуаров, а огонь не могут потушить уже больше недели.