Дим розтягнувся на кілометри: пожежу на нафтобазі "Атлас" у РФ показали з космосу (фото, відео)

Зайнялися щонайменше два резервуари

У Ростовській області вранці 28 серпня пролунали вибухи на ще одній нафтобазі. Таким чином в області трапляються дві великі пожежі на нафтових об’єктах і станом на вечір середи з ними ніхто нічого зробити не може.

Видання "Радіо свобода" показало супутниковий знімок, на якому видно, що полум’я охопило щонайменше два резервуари, а ще на кількох є сліди пошкоджень. Місцеві канали своєю чергою поділилися новими відео з місця події.

За даними місцевого каналу 161ru, шлейф диму розтягнувся не менше ніж на 30 кілометрів, проте місцева влада запевняє, що ситуація з якістю повітря в області перебуває під контролем.

Як відомо, у ніч на 28 серпня влада регіону заявляла, що область зазнала атаки безпілотників. Пізніше стало відомо, що було пошкоджено резервуар із нафтопродуктами на комбінаті "Атлас" у Кам’янському районі.

Цей комбінат відпускає паливо російської армії. Принаймні подібні навчання проводились у 2020 році Росрезервом та Міністерством оборони.

Як повідомлялося раніше, до цього відбулася атака на нафтобазу у російському Пролетарську. Вогнем знищено кілька резервуарів, а вогонь не можуть загасити вже понад тиждень.