Туди дрони ще не залітали: у РФ скаржаться на атаку на нафтобазу, вона далеченько (карта)

Це перша атака на регіон

Дрони камікадзе, як виявилося, 28 серпня атакували нафтобазу не лише у Ростовській області РФ. Ще один наліт на аналогічний об’єкт стався і в Кіровській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, ця атака на регіон стала першою за весь час. Під ударом опинився склад із нафтопродуктами на комбінаті "Вятка" у місті Котельнич.

Важливо відзначити, що цей регіон знаходиться приблизно за тисячу кілометрів від кордону України.

Згідно з даними з відкритих джерел, основним видом діяльності комбінату "Вятка" є зберігання та складування нафти та продуктів її переробки. Інші російські джерела пишуть, що удар стався на комбінаті Росрезерву "Зеніт" у тому ж місті Котельнич.

Повідомляється, що один із дронів вдарив у кришку резервуара. Другий безпілотник влучив у порожню цистерну. Місцева влада також вже прокоментувала атаку. Там стверджують, що займання нафтопродуктів нібито не відбулося, хоча доказів цим словам поки що немає. Жертв також нібито немає.

Втім, за даними ЗМІ, один із резервуарів під час одного з прильотів все ж таки загорівся.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Омський нафтопереробний завод у Росії фактично зупинив роботу після вибуху, що пролунав там вдень 26 серпня. Інцидент вивів із ладу близько половини потужностей найбільшого російського НПЗ.