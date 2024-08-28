Туда дроны еще не залетали: в РФ жалуются на атаку на нефтебазу, она далековато (карта)

Это первая атака на регион

Дроны камикадзе, как оказалось, 28 августа атаковали нефтебазу не только в Ростовской области РФ. Еще один налет на аналогичный объект произошел и Кировской области.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, данная атака на регион стала первой за все время. Под ударом оказался склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич.

Важно отметить, что данный регион находится приблизительно в тысяче километров от границы Украины.

Согласно данным из открытых источников, основным видом деятельности комбината "Вятка" является хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. Важно отметить, что другие российские источники пишут, что удар произошел на комбинате Росрезерва "Зенит" в том же городе Котельнич.

Сообщается, что один из дронов ударил в крышку резервуара. Второй беспилотник попал в пустую цистерну. Местные власти также уже прокомментировали атаку. Там утверждают, что возгорания нефтепродуктов якобы не произошло, хотя доказательств этим словам пока нет. Жертв также якобы нет.

Впрочем, по данным СМИ, один из резервуаров во время одного из прилетов все же загорелся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Омский нефтеперерабатывающий завод в России фактически остановил работу после взрыва, раздавшегося там днем 26 августа. Инцидент вывел из строя около половины мощностей крупнейшего российского НПЗ.