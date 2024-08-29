Під прицілом були Черкаси: у місті після удару окупантів спалахнула пожежа (відео)

Очільник області прокоментував дронову атаку ворога

У четвер, 29 серпня, російські війська намагались атакувати не тільки Київ, але й Черкаси. Внаслідок ворожої повітряної атаки та падіння уламків спалахнула пожежа на приватному підприємстві.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа", — розповів чиновник.

Зараз триває ліквідація пожежі. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Очільник ОВА закликав місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, адже загроза атаки ударних безпілотників в області залишається. Станом на 8:18 в Черкасах та області все ще триває повітряна тривога.

Табурець нагадав про важливість дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати й не оприлюднювати в мережі дані щодо роботи сил та засобів протиповітряної оборони під час відбиття атаки противника.

У місцевих телеграм-каналах показали відео, як наші захисники збивали ворожі дрони на підступах до міста. На ньому чути вибухи.

Нічна атака по Україні — що відомо

Зазначимо, що ввечері 28 серпня російські війська запустили дрони-камікадзе для ударів по території України. "Шахеди" заходили у повітряний простір країни з північного напрямку. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Окрім цього, у Харкові цієї ночі пролунала серія вибухів. Військові попереджали мешканців обласного центру та району про загрозу ворожих повітряних атак.

Вже о другій ночі сирена зазвучала й у Києві через "шахеди", в області й на підступах до столиці розпочалася робота ППО. Пізніше стало відомо про роботу ППО у столиці, де також було чути вибухи. Вранці у Києві також було чути вибух. Столична влада поінформувала, що у Києві зафіксоване падіння уламків у трьох районах, обійшлося без постраждалих. Наразі в Київській області і досі повітряна тривога.

Додамо, що неспокійна ніч була не тільки в регіонах, про які ми писали вище, але й у тимчасово окупованому Криму. У Севастополі лунали вибухи, а російська протиповітряна оборона (ППО) збивала українські дрони. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.