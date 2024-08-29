"Пришельцы резвятся?" На фронте заметили удивительные зеленые огни над позициями ВСУ: что это может быть (фото)

Пользователи сети ответили

Военный эксперт Сергей Флеш поделился информацией о том, что к нему обращаются военные, описывая появление пока непонятного источника зеленого света. Он якобы светит на позиции или технике.

Об этом он написал на своей странице в Телеграмме. Эксперт добавил, что получил три сообщения от военных.

"Получаю третье письмо от наших военных. Бесшумная хр*нь на фронтах светит зеленым лучом по нашим позициям. Иногда сопровождает лучом технику. С военной точки зрения весь этот процесс неясен", — отметил Сергей Флеш.

Позже специалист добавил, что ему на эту тему написали другие десятки военных.

Под сообщениями эксперта, пользователи обратили внимание на Reflect Orbital. Это может быть космический стартап из Калифорнии, который планирует использовать орбитальные зеркала для отражения солнечного света на Землю. ʼ

Технология подразумевает использование 57 спутников, каждый из которых имеет зеркало площадью 3 кв. м., что может направлять солнечный свет в определенные места на Земле в соответствии с запросами пользователей. Хотя уже поданы тысячи заявок от потенциальных пользователей, запуск первого тестового спутника запланирован на 2025 год .

Пользователь предположил, что это дрон с тепловизионной оптикой, подсвечивающий цели для более дешевых с ночными камерами. На что ему возразили, что логичнее было бы использовать инфракрасный лазер, а не зеленый: он был бы менее заметен и менее рассеивался.

Были и пользователи, которые обратились к чату GPT. Вот что он выдал:

Ранее Телеграф писал, что Украина получила истребители F-16 со специально обновленными системами радиоэлектронной борьбы. Они позволят эффективно противодействовать русским системам противовоздушной обороны.