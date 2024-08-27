Сделает невидимыми для россиян? Украинские F-16 получили уникальную версию РЭБ

Американские специалисты продолжат сотрудничество с украинскими военными

Украина получила истребители F-16 со специально обновленными системами радиоэлектронной борьбы. Они позволят эффективно противодействовать российским системам противовоздушной обороны.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на сообщение подразделения Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Win, специализирующееся на тестировании и обслуживании средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты 68th Electronic Warfare Squadron, входящего в это подразделение, провели обновление систем РЕБ для украинских F-16.

Там отметили, что это была уникальная операция. Дело в том, что обновление необходимо было проводить с оборудованием, не находящимся на вооружении Воздушных сил США. Кроме того, были установлены очень сжатые сроки.

Defense Express отмечает, что очевидно речь идет о контейнере ECIPS/CJS. Он был замечен на истребителях, которые получила Украина. Американские специалисты сначала должны были исследовать реальные возможности оборудования, а затем модернизировать его программную часть на основе тех алгоритмов, которые используются в воздушных силах США для противодействия российским средствам ПВО.

Контейнер ECIPS/CJS

"Следует добавить, что сам факт этого уже достаточно интересен. Потому что получается, что Нидерланды и Дания, а именно самолеты этих стран, как указано, получили обновление, не имели доступа к американским передовым решениям. Хотя возможно дело только в заинтересованности и европейские партнеры просто не проявили соответствующую инициативу", — пишет издание.

Специалисты работали вместе с европейскими коллегами, а также успешно протестировали все обновления. Благодаря этому, возможно быть уверенным, что украинские F-16 действительно получили очень интересные возможности эффективно давить российские системы, что означает повышение безопасности и результативности атак по российским ЗРК.

В официальном сообщении американского подразделения также отмечается, что воздушные силы США будут получать от украинских коллег информацию об использовании этих средств РЭБ в реальном бою. Это позволит вносить дальнейшее обновление в работу систем, при этом не только для Украины, но и для США и других членов НАТО.

Напомним, на новых украинских F-16 заметили специальные пилоны. Средства самозащиты PIDS и ECIPS призваны предупреждать о ракетном нападении и помочь его отразить. Европейские операторы F-16 начали устанавливать модернизированные пилоны несколько лет назад.