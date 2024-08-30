Війна — день 919: скандал з F-16 в Україні та просування РФ на Покровському напрямку

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На календарі п’ятниця, 30 серпня 2024 року. Минула доба ознаменувалася для України сумною новиною, — було втрачено один із довгоочікуваних бортів F-16. При цьому смути вкотре додала і нардепка Мар’яна Безугла, яка заявила, що він нібито впав у зв’язку із "дружнім вогнем" української ППО. Також загострюється ситуація на фронті. Зокрема, дуже гаряче в районі Селидового та Синьківки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У низці областей оголошено повітряну тривогу, зокрема, є загроза застосування ударних дронів.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 30.08.2024

Про те, що відбувалося 27 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 916: росіяни тиснуть на півдні та сході, а Україна відходить від масштабного обстрілу

З ситуацією в Україні за 28 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 917: росіяни наближаються до Покровська, доки ЗСУ закріплюються у Курській області

Про новини та події 29 серпня ми розповідали тут: Війна — день 918: Україна втратила F-16, але просувається в Курській області