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Війна — день 919: скандал з F-16 в Україні та просування РФ на Покровському напрямку

Автор
Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 30 серпня 2024 року. Минула доба ознаменувалася для України сумною новиною, — було втрачено один із довгоочікуваних бортів F-16. При цьому смути вкотре додала і нардепка Мар’яна Безугла, яка заявила, що він нібито впав у зв’язку із "дружнім вогнем" української ППО. Також загострюється ситуація на фронті. Зокрема, дуже гаряче в районі Селидового та Синьківки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У низці областей оголошено повітряну тривогу, зокрема, є загроза застосування ударних дронів.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 30.08.2024
Карта бойових дій в Україні 30.08.2024

Про те, що відбувалося 27 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 916: росіяни тиснуть на півдні та сході, а Україна відходить від масштабного обстрілу

З ситуацією в Україні за 28 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 917: росіяни наближаються до Покровська, доки ЗСУ закріплюються у Курській області

Про новини та події 29 серпня ми розповідали тут: Війна — день 918: Україна втратила F-16, але просувається в Курській області