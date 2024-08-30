Ворог просунувся на Донеччині та не лише: що відбувається на фронті (карта боїв)

Ворог втрачає багато людей та техніки

Триває 919 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за минулу добу, 29 серпня, росіяни просунулися в Донецькій області. Крім цього, ворог відбив село у Курській області Росії.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Так, росіяни захопили село Кореньово (Курська область), а також просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки (Донецька область).

Як повідомив Генштаб України у своєму зведенні пізно ввечері 30 серпня, на Покровському напрямку впродовж дня росіяни здійснили 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

"Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", близько 1:30 в ніч на п'ятницю, 30 серпня, росіяни завдали авіаудар по місту Суми. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, за попередніми даними, є постраждалі.

Також ми писали, що також прогриміли потужні вибухи вночі 30 серпня у тимчасово окупованому росіянами Криму. Три вибухи чули в районі аеродрому Кіровське та один — у районі Джанкоя.