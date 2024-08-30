США уклали мільярдний контракт на постачання ракет для Javelin: скільки отримає Україна

Збройним силам України передадуть понад 4000 ракет до ПТРК Javelin

Пентагон уклав контракт з компанією Raytheon на виготовлення ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin на загальну суму в 1,3 млрд доларів, що стало найбільшим однорічним контрактом на виробництво за всю історію використання цього ПТРК. Частину ракет отримає Україна.

Про це повідомила пресслужба Raytheon Technologies Corporation. Зазначається, що контракт укладено з дочірньою компанією корпорації Javelin Joint Venture (JJV) на 2024 фінансовий рік, окрім виготовлення ракет він охоплює надання супутнього обладнання та послуг.

"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протитанкової зброї у світі", – прокоментував укладання контракту Енді Амаро, президент JJV і програмний директор Javelin у Raytheon.

Україна також отримає свою частку з цього контракту. Збройним силам України передадуть понад 4000 ракет до ПТРК Javelin, які дуже добре показали себе проти російської бронетехніки.

Нагадаємо, що в США на снарядному заводі в Скрентоні, штат Пенсільванія, який працює майже виключно на потреби України, вдалося на 50% збільшити виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. Майже всі снаряди, вироблені на цьому підприємстві, передаються Україні у рамках військової допомоги.

Загалом, за даними уряду США, з 2022 року США передали Україні вже понад три мільйони артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Це в два рази менше, ніж кількість 152-мм снарядів, які передала Росії Північна Корея.