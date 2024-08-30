США заключили миллиардный контракт на поставку ракет для Javelin: сколько получит Украина

Вооруженным силам Украины передадут более 4000 ракет к ПТРК Javelin

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на изготовление ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin на общую сумму в 1,3 млрд долларов, что стало крупнейшим годовым контрактом на производство за всю историю использования этого ПТРК. Часть ракет получит Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Raytheon Technologies Corporation. Отмечается, что контракт заключен с дочерней компанией Javelin Joint Venture (JJV) на 2024 финансовый год, кроме изготовления ракет он охватывает предоставление сопутствующего оборудования и услуг.

"Сейчас, как никогда, Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противотанкового оружия в мире", – прокомментировал заключение контракта Энди Амаро, президент JJV и программный директор Javelin в Raytheon.

Украина также получит свою долю по этому контракту. Вооруженным силам Украины передадут более 4000 ракет ПТРК Javelin, которые очень хорошо показали себя против российской бронетехники.

Напомним, что в США на снарядном заводе в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, работающем почти исключительно на нужды Украины, удалось на 50% увеличить производство снарядов калибра 155 миллиметров. Почти все снаряды, производимые на этом предприятии, передаются Украине в рамках военной помощи.

В общей сложности, по данным правительства США, с 2022 года США передали Украине уже более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Это в два раза меньше, чем количество 152-мм снарядов, которые передала России Северная Корея.