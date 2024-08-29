Все для фронта: в США значительно увеличили производство важных боеприпасов для ВСУ

Завод в Скрэнтоне почти полностью сосредоточился на производстве 155 мм снарядов.

В США на снарядном заводе в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, работающем почти исключительно на нужды Украины, удалось на 50% увеличить производство снарядов калибра 155 миллиметров. Почти все снаряды, производимые на этом предприятии, передаются Украине в рамках военной помощи.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что завод планирует ввести в эксплуатацию дополнительные мощности, чтобы увеличить производство боеприпасов.

"Мы очень упорно работаем, чтобы обеспечить достижение цели, которую поставил Пентагон", – сказал ответственный за производство снарядов, представитель командующего Сухопутными войсками США на заводе Ричард Хансен.

Завод в Скрэнтоне почти полностью сосредоточился на производстве 155-мм снарядов. Он производит корпуса для снарядов, которые затем передаются на другое предприятие в штате Айова – там их снаряжают взрывчаткой и запалами. Не так давно завод производил 24 тысячи снарядов в месяц, а сейчас производит уже 36 тысяч. В ближайшее время будут налажены еще три производственные линии, которые позволят увеличить количество ежемесячно производимых снарядов.

В общей сложности, по данным правительства США, с 2022 года США передали Украине уже более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Это в два раза меньше, чем количество 152-мм снарядов, которые передала России Северная Корея.

Отметим, что норвежская компания Nammo передаст Украине свои технологии производства 155-мм артиллерийских снарядов. Между тем, правительство страны намерено профинансировать их производство в Украине.