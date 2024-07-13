Чехия обещает ускорить передачу снарядов для ВСУ: названы конкретные цифры

До конца года Чехия передаст 500 тысяч единиц боеприпасов

В Чехии рассказали о сроках и поставках следующих партий боеприпасов в Украину. В этом и в следующем месяце украинская сторона должна получить 50 тысяч боеприпасов.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. Его слова цитирует ČTK.

Глава государства отметил, что в июле-августе в Украину должно поступить 50 тысяч боеприпасов, а с сентября и до конца года — от 80 до 100 тысяч штук в месяц. Всего планируется отправить в Украину 500 тысяч единиц боеприпасов.

Первая партия боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Министр обороны Яна Чернохова тогда уточнила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов.

Ранее "Телеграф" писал, что чешско-украинская компания UAC запустила в Чехии серийное производство разведывательных беспилотников Leleka-LR и "Булава" для украинских воинов. Компания планирует производить сотни разведывательных и ударных дронов ежегодно.

Тем временем в Белом доме уже сделали официальное заявление о предоставлении Украине F-16. В ближайшее время страна получит от США эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16. Точные данные пока не называются из соображений безопасности. Обеспечение и вооружение истребителей возьмут на себя партнеры Украины.