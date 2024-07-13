Чехія обіцяє прискорити передачу снарядів для ЗСУ: названі конкретні цифри

До кінця року Чехія передасть 500 тисяч одиниць боєприпасів

У Чехії розповіли про терміни та постачання наступних партій боєприпасів в Україну. Цього та наступного місяця українська сторона має отримати 50 тисяч боєприпасів.

Про це заявив президент Чехії Петро Павел. Його слова цитує ČTK.

Глава держави зазначив, що у липні-серпні в Україну має надійти 50 тисяч боєприпасів, а з вересня і до кінця року – від 80 до 100 тисяч штук на місяць. Загалом планується відправити в Україну 500 тисяч одиниць боєприпасів.

Перша партія боєприпасів прибула в Україну якийсь час тому. Міністр оборони Яна Чорнохова тоді уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів.

Раніше "Телеграф" писав, що чесько-українська компанія UAC запустила у Чехії серійне виробництво розвідувальних безпілотників Leleka-LR та "Булава" для українських воїнів. Компанія планує виробляти сотні розвідувальних та ударних дронів щорічно.

Тим часом у Білому домі вже зробили офіційну заяву щодо надання Україні F-16. Найближчим часом країна отримає від США ескадрильї сучасних багатоцільових американських винищувачів F-16. Точні дані поки що не називаються з міркувань безпеки. Забезпечення та озброєння винищувачів візьмуть на себе партнери України.