Все для фронту: в США значно збільшили виробництво важливих боєприпасів для ЗСУ

Завод у Скрентоні майже повністю зосередився на виробництві 155-мм снарядів

В США на снарядному заводі в Скрентоні, штат Пенсільванія, який працює майже виключно на потреби України, вдалося на 50% збільшити виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. Майже всі снаряди, вироблені на цьому підприємстві, передаються Україні у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що завод планує ввести в експлуатацію додаткові потужності, щоб ще збільшити виробництво боєприпасів.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", – сказав відповідальний за виробництво снарядів, представник командувача Сухопутними військами США на заводі Річард Хансен.

Завод у Скрентоні майже повністю зосередився на виробництві 155-мм снарядів. Він виготовляє корпуси для снарядів, які потім передаються на інше підприємство в штаті Айова – там їх споряджують вибухівкою та запалами. Не так давно завод виготовляв 24 тисячі снарядів на місяць, а зараз виготовляє вже 36 тисяч. Найближчим часом буде налагоджено ще три виробничі лінії, які дозволять збільшити кількість щомісячно вироблених снарядів.

Загалом, за даними уряду США, з 2022 року США передали Україні вже понад три мільйони артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Це в два рази менше, ніж кількість 152-мм снарядів, які передала Росії Північна Корея.

Зазначимо, що норвезька компанія Nammo передасть Україні свої технології виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Тим часом уряд країни має намір профінансувати їхнє виробництво в Україні.