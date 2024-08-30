"Успішно спалили в українських степах": Плетенчук розповів про розгром російської "арктичної бригади"

Загалом росіяни вже не можуть використовувати морську піхоту за призначенням через низку причин

Росія намагається продовжувати війну в Україні будь-якими силами, навіть тими, які до такої війни не пристосовані. Так, окупанти перекинули в Україну один зі своїх елітних підрозділів – так звану "арктичну бригаду" морської піхоти та унікальну техніку, призначену для умов Арктики.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він зазначив, що елітну "арктичну бригаду" українські військові розгромили, а унікальну техніку знищили.

"Ми тут бачили навіть арктичну бригаду морської піхоти, тому нас уже здивувати чимось складно. Щоправда, нас здивували наявністю тут унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони дійсно змогли нас здивувати, тому що це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб – це блюзнірство", – зазначив він.

Плетенчук зазначив, що загалом росіяни вже не можуть використовувати морську піхоту за призначенням. По-перше, бригади морської піхоти росіян зазнали страшенних втрат, зараз це звичайне "м'ясо", а не високопрофесійні військові. А по-друге, росіяни не можуть ризикувати тими великими десантними кораблями, які в них залишилися. До початку вторгнення Чорноморський флот мав 13 ВДК, не враховуючи вкраденого "Костянтина Ольшанського", зараз їх залишилося тільки п'ять. Врешті-решт, росіянам навіть до берега підійти не дадуть – в України потужна ракетно-артилерійська берегова оборона.

"Самі кораблі в море вийти не можуть, і ризикувати вони не готові. Наприклад, вони не ризикують використовувати в морі великі десантні кораблі, які для цього призначені. Відповідно, про висадку морського десанту в цьому контексті навіть і говорити не доводиться… Висадка десанту в більшості випадків не проводиться як самостійна операція. Для цього має бути зустрічна операція на суші. А ці можливості сильно впали", – резюмував Плетенчук.

Зазначимо, що не так давно президент США Джозеф Байден назвав можливі людські втрати росіян у війні. Причому він згадав не тільки втрати на полі бою, але й емігрантів, які втекли від російського режиму.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя і мову, якою розмовляють люди.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії відбулося одразу два рекорди з втрат. Таких втрат противник не зазнавав з початку повномасштабного вторгнення.