"Успешно сожгли в украинских степях": Плетенчук рассказал о разгроме российской "арктической бригады"

В целом, россияне уже не могут использовать морскую пехоту по назначению по ряду причин

Россия пытается продолжать войну в Украине любыми силами, даже не приспособленными к такой войне. Так, оккупанты перебросили в Украину одно из своих элитных подразделений – так называемую "арктическую бригаду" морской пехоты и уникальную технику, предназначенную для условий Арктики.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что элитную "арктическую бригаду" украинские военные разгромили, а уникальную технику уничтожили.

"Мы здесь видели даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому нас уже удивить чем-то сложно. Правда, нас удивили наличием здесь уникальной техники, предназначенной для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот здесь они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогая, и использовать ее таким образом – это кощунство", – отметил он.

Плетенчук отметил, что в целом россияне уже не могут использовать морскую пехоту по назначению. Во-первых, бригады морской пехоты россиян понесли страшные потери, сейчас это обычное "мясо", а не высокопрофессиональные военные. А во-вторых, россияне не могут рисковать теми большими десантными кораблями, которые у них остались. До начала вторжения Черноморский флот имел 13 БДК, не считая украденного "Константина Ольшанского", сейчас их осталось только пять. В конце концов россиянам даже к берегу подойти не дадут – у Украины мощная ракетно-артиллерийская береговая оборона.

"Сами корабли в море выйти не могут, и рисковать они не готовы. Например, они не рискуют использовать в море большие десантные корабли, которые для этого предназначены. Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится… Высадка десанта в большинстве случаев не проводится как самостоятельная операция. Для этого должна быть встречная операция на суше. А эти возможности сильно упали", – резюмировал Плетенчук.

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