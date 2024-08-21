Delta помогла уничтожить "Зоопарк", БДК "Цезарь Куников" и не только: что известно об украинской системе (видео)

Система позволяет видеть на цифровой карте расположение врага

Уничтожение ИДК "Цезарь Куников", корабля "Сергей Котов", двух вражеских РЛС "Зоопарк" — далеко не полный перечень поражений целей оккупантов, которое происходило с использованием системы "Дельта". В общей сложности на ее счету 4 млн вражеских объектов на 15 млрд долларов США.

Об этом рассказала заместитель Министра Обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко. Украинская система Delta – военная система ситуационной осведомленности. Она собирает информацию, где располагаются силы врага, укрытия и техники и сообщает пользователям об этих объектах. Силы врага видны на цифровой карте, доступной даже на телефоне. Источники данных:

спутниковые снимки,

радары,

сенсоры,

GPS-трекеры,

радиоперехват.

Дельта успешно интегрируется с системами НАТО. В этой системе также проходит координация между подразделениями и планирование ударов. К системе подключены не только военные ВСУ, но и СБУ, Нацгвардия и т.д. При этом система максимально защищена – кто угодно не может зарегистрироваться, нужно пройти процесс подтверждения личности.

Система "Дельта" показывает объекты не только на суше. Именно она использовалась в планировании операций на море с использованием водных дронов. Черногоренко рассказала, что с начала августа благодаря, в том числе и развединформации из "Дельты" удалось уничтожить два радара контрбатарейной борьбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о разведывательных дронах "Вектор", которые предоставила Германия. Они производят аэрофотосъемку мест дислокации врага.