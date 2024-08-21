Delta допомогла знищити "Зоопарк", ВДК "Цезар Куніков" і не тільки: що відомо про українську систему (відео)

Система дозволяє бачити на цифровій мапі розташування ворога

Знищення ВДК "Цезар Куніков", корабля "Сєргєй Котов", двох ворожих РЛС "Зоопарк" — далеко не повний перелік уражень ворожих цілей, яке відбувалось із використанням системи "Дельта". Загалом на її рахунку 4 млн ворожих об’єктів на 15 млрд долларів США.

Про це розповіла заступниця Міністра Оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. Українська система Delta — військова система ситуаційної обізнаності. Вона збирає інформацію, де розташовуються сили ворога, укриття та техніка та повідомляє користувачів про ці об’єкти. Сили ворога видно на цифровій мапі, яка доступна навіть на телефоні. Джерела даних:

супутникові знімки,

радари,

сенсори,

GPS-трекери,

радіоперехоплення.

"Дельта" успішно інтегрується з системами НАТО. В цій системі також відбувається координація між підрозділами та планування ударів. До системи під’єднані не тільки військові ЗСУ, а й СБУ, Нацгвардія тощо. При цьому система максимально захищена — абихто не може зареєструватися, потрібно пройти процес підтвердження особи.

Система "Дельта" показує об’єкти не тільки на суходолі. Саме вона використовувалась у плануванні операцій на морі з використанням водних дронів. Черногоренко розповіла, що з початку серпня завдяки в тому числі й розвідінформації з "Дельти", вдалося знищити два радари контрбатарейної боротьби.

Раніше "Телеграф" розповідав про розвідувальні дрони "Вектор", які надала Німеччина. Вони роблять аерофотозйомку місць дислокації ворога.