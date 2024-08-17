Нелюди і кати: що відомо про 155-ту бригаду РФ, піхотинці якої обезголовили українського бійця

В лавах бригади повно воєнних злочинців

Російські піхотинці зі 155-ї ОБрМП, один з командирів якої віддав наказ обезголовити українського бійця, неодноразово зазнавала величезних втрат від Сил оборони України. Нагадаємо, став відомий позивний російського окупанта, який віддав злочинний наказ. Його кличуть "Пушкарь".

Про це, зокрема, повідомив один з українських військових, який має свій канал у Telegram "Говорять Снайпер". За словами військовослужбовця, командири цієї бригади готові за гроші викласти позивні, ПІБ, контакти та адреси родичів своїх "побратимів".

"Телеграф" зібрав інформацію про 155 ОБрМП, в лавах якої повно воєнних злочинців. Саме ця бригада була однією з тих, що чинили жахливі злочини на Київщині у період окупації.

155-та окрема бригада морської піхоти (РФ)

З'єднання морської піхоти Збройних сил Російської Федерації чисельністю у бригаду. Дислокується в м. Владивосток і сел. Слов'янка, Приморського краю. Перебуває у складі Тихоокеанського флоту. Відстань від Владивостоку до України сягає 10 000 км.

Відомо, що на початку російського вторгнення в Україну 155-та бригада окупувала місцевість містечка Іванків — с. Розважів у Вишгородському районі Київщини. Крім того, за даними української розвідки, 155-та гвардійська бригада причетна до вбивств мирних мешканців у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Бійці 155-ї ОБрМП

З відкритих джерел відомо, що бригаду кілька разів "обнулили" Сили оборони України. Так, перші значні втрати вона понесла ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, 13 березня 2022 року журналіст Роман Цимбалюк повідомив про значні втрати бригади у боях: "близько 600 військовослужбовців убитими і стільки ж пораненими".

На початку листопада 2022 року з'явилися повідомлення про великі втрати у 155-й бригаді у боях в районі Павлівки під Вугледаром в Донецькій області. Військовослужбовці бригади і російські пропагандисти написали відкритого листа, звертаючись до Путіна, в якому стверджували, що за чотири дні втратили близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти.

На початку лютого 2023 року 155-та бригада знову зазнала важких втрат в ході наступу на Вугледар. Тоді, лише за тиждень боїв під Вугледаром та Мар’їнкою ворог втратив близько 130 одиниць техніки, у тому числі 36 одиниць танків.

Бійці 155-ї ОБрМП

У лютому-березні 2024 року бригада наступала на село Новомихайлівка. 5 березня колона бригади була розгромлена, окупанти втратили кілька бойових машин, решті вдалося відступити.

Волонтер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm із Сакартвело Алекс Алексідзе поділився базою даних про знищених окупантів. В ній, зокрема, сотні загиблих зі 155-ї ОБрМП.

Як зазначають у спільноті, важливість цих даних полягає в тому, що це дозволяє проаналізувати поіменні втрати в підрозділах, а також надалі ідентифікувати зв'язки (родинні чи дружні), що тягнуться від ліквідованого окупанта і можуть бути корисні в майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ГУР ідентифікувало російських пілотів, які причетні до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні "Охматдит".