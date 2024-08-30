"Треба розбиратися": Ігнат прокоментував втрату F-16 та заяву Безуглої

Силам оборони України потрібно розібратися у причинах трагедії

Сили оборони України повинні розібратися в інциденті зі втратою винищувача F-16 та загибеллю полковника Олексія Меся. Попри те, що це важка втрата для країни, впадати у відчай неприпустимо.

Про це написав полковник та колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що потрібно розібратися у причинах трагедії.

"Нині відпустили Олексія Меся…Море квітів, море людей і море сліз…Важка втрата для всієї країни! Не маємо права опускати руки, впадати у відчай і йти на поводу у шкідників… маємо у всьому чітко розібратись і боротися далі, іншого шляху просто немає", – написав він.

Окрім цього, Ігнат прокоментував заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка звинуватила у збитті літака українську протиповітряну оборону. Ігнат поцікавився, чи не хоче Служба безпеки України, або ДБР зайнятися заявами нардепки.

"Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? Служба безпеки України — тут напевно і для вас є робота!", – зазначив він.

Зазначимо, Безуглу піддали у Мережі активній критиці після того, як вона заявила, що "за її даними", втрачений 26 серпня український винищувач F-16 нібито був збитий українською протиповітряною обороною. Користувачі закликали "вимкнути інтернет" скандально відомій нардепці, і це ще найпристойніші коментарі.

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 почали прибувати до України наприкінці липня поточного року. Через рік після того, як союзники організували коаліцію винищувачів. За даними ЗМІ, поки що було поставлено лише 10 літаків. Раніше військовий аналітик розповів, що американські винищувачі будуть використовувати, щоб збивати російські крилаті ракети — це найпростіше застосування.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США вигадали, де Україна може знайти пілотів для F-16. Американський сенатор пообіцяв обговорити це питання із Джо Байденом.