"Надо разбираться": Игнат прокомментировал потерю F-16 и заявление Безуглой

Силам обороны Украины следует разобраться в причинах трагедии

Силы обороны Украины должны разобраться в инциденте с потерей истребителя F-16 и гибелью полковника Алексея Меся. Несмотря на то, что это тяжелая потеря для страны, отчаиваться недопустимо.

Об этом написал полковник и бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что следует разобраться в причинах трагедии.

"Сейчас отпустили Алексея Меся… Море цветов, море людей и море слез… Трудная потеря для всей страны! Не имеем права опускать руки, отчаиваться и идти на поводу у вредителей… имеем во всем четко разобраться и бороться дальше, другого пути просто нет ", – написал он.

Кроме того, Игнат прокомментировал заявление народной депутатки Марьяны Безуглой, которая обвинила в сбыте самолета украинскую противовоздушную оборону. Игнат поинтересовался, не хочет ли Служба безопасности Украины или ДБР заняться заявлениями нардепки.

"Может уже кто-нибудь напишет заявление на Безуглую в Государственное бюро расследований? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками? Служба безопасности Украины — здесь наверняка и для вас есть работа!", – отметил он.

Отметим, что Безуглую подвергли в Сети активной критике после того, как она заявила, что "по ее данным", потерянный 26 августа украинский истребитель F-16 якобы был сбит украинской противовоздушной обороной. Пользователи призвали "отключить интернет" скандально известной нардепке, и это еще самые приличные комментарии.

Напомним, что первые истребители F-16 начали прибывать в Украину в конце июля текущего года. Спустя год после того, как союзники организовали коалицию истребителей. По данным СМИ, пока было поставлено только 10 самолетов. Ранее военный аналитик рассказал, что американские истребители будут использовать, чтобы сбивать российские крылатые ракеты – это самое простое применение.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США придумали, где Украина может найти пилотов для F-16. Американский сенатор пообещал обсудить этот вопрос с Джо Байденом.