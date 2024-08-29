Сбил три ракеты и загадочно погиб: в Украине попрощались с разбившимся на F-16 летчиком

Алексею Месю было присвоено воинское звание полковник посмертно

В Украине простились с погибшим летчиком, разбившимся в понедельник, 26 августа, во время отражения массированной атаки россиян. Пилот Алексей Месь на позывном "Мунфиш" был за штурвалом истребителя F-16 и героически провел свой последний бой в небе.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины. Алексей Месь во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны", — написали в сообщении.

Прощались с героем в четверг, 29 августа. Провести в последний путь собрались родные и близкие, побратимы-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев. Почтение с неба отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией совершили боевые друзья Алексея.

Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю было присвоено воинское звание полковник посмертно.

Как сообщили впоследствии в Генштабе, в ходе воздушного боя, во время отражения массированной ракетной атаки россиян, самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", — написали в Генштабе.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета. Пока причины аварии остаются доподлинно неизвестными.

Алексей Месь — что известно о пилоте

Лучанин Алексей Сергеевич Месь на позывной "Мунфиш" родился 20 октября 1993 в Шепетовке, проходил военную службу по контракту и был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки — заместителя командира операционной группы.

На Википедии можно узнать, что Алексей Месь был одним из первых украинских пилотов, начавших обучение на F-16 в США.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в боях за Украину погиб грузинский доброволец: он бежал из Абхазии и стал на защиту украинской независимости.