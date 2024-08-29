В боях за Украину погиб грузинский доброволец: он был беженцем из Абхазии

Его тело будет доставлено в Грузию.

На поле боя погиб 49-летний грузинский доброволец Виктор Кипритиди. Он родился в Сухуми, но был вынужден покинуть родной дом из-за оккупации РФ Абхазии.

Здесь, в Украине, он встал на защиту нашей независимости. О гибели грузина сообщает "Эхо Кавказа".

Виктор Кипритиди был иностранным добровольцем, принадлежавшим к известному Грузинскому легиону, воюющему на стороне Украины с 2014 года. Это подразделение стало домом для многих грузин, решивших поддержать Украину в ее борьбе. Легион насчитывает около 1300 военнослужащих и действует под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В истории Украины это был первый случай, когда в ВСУ интегрировались иностранцы. Командиром легиона является Мамука Мамулашвили. С первых дней войны грузины под его руководством воюют практически по всем направлениям фронта. Более 60 бойцов грузинских бойцов погибли за Украину с начала войны.

Тело Виктора Кипритиди будет доставлено в Грузию 30 августа. О дате и месте его захоронения пока не сообщается.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о гибели на войне грузинского добровольца Арсена Кецбая. Он простоял на защите нашего государства несколько лет.