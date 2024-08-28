"Еще одна семья патриотов и националистов на небе": на войне погибла активистка Правого Сектора с позывным "Иранка"

Ибо плач не дал свободы еще никому, а кто борец, тот получает мир

На войне погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-й отдельной механизированной бригады Наталья Кузнецова с позывным "Иранка". В прошлом году, в мае 2023, в боях под Бахмутом погиб супруг Наталии Виктор Панаско с позывным "Иранец".

О гибели преданной патриотки и националистки сообщил командир Добровольческого разведывательного батальона ГУР Руслан Каганец в своем Facebook.

"Погибла активистка Правого Сектора, военная 67-ой ОМБР и жена сотника "Иранца", подруга "Иранка" Наталья Кузнецова. Муж которой тоже погиб на войне 6 мая 2023 года под Бахмутом. Еще одна семья патриотов и националистов на небе" – написал Каганец.

"Ибо плач не дал свободы еще никому, а кто борец, тот получает мир". Такие слова Наталья написала на своей странице в Facebook в разделе "о себе".

Как пишет издание "Новинарня", Наталья родилась в Александрии Кировоградской области. Долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж – офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда, военнослужащий Виктор Панаско.

Наталья Кузнецова

Наталья прошла горнило Майдана. Там и встретила своего будущего мужа Виктора Панаско. Девушка несколько лет возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора".

"На момент начала Революции Достоинства училась и работала в Киеве. После событий 1 декабря решили пойти с подругой и помочь собственными силами. Познакомились с парнем, который оказался из "Правого сектора". Провел нас на этаж, нам дали работу – готовить чай, бутерброды, "Мивину" на импровизированной "кухне". С того времени начался мой путь борьбы и рождение национального сознания", — рассказывала Наталья в одном из интервью.

Жизнь Натальи была стремительным потоком вызовов, бурных событий, испытаний судьбы и нелегкой ежедневной борьбы. Она пережила немало бед, безудержно жгучей боли, прошла Майдан, ад войны, а в огнях Революции Достоинства обрела свою любовь.

"Мой смысл жизни – здоровая, цветущая, самостоятельная Украина", — Иранка

14 марта 2023 года президент Владимир Зеленский наградил Наталью орденом "За мужество" III степени.

"Мой смысл жизни — здоровая, цветущая, самостоятельная Украина. Хочу иметь большую семью. Чтобы мои дети и внуки не знали, что такое война. Хочу на старости лет (если доживу) сесть в плетеное кресло-качалку и понимать, что вся моя борьба за страну была не напрасной", – рассказывала в интервью "Иранка".

Вечная память героине!

Прощание с Наталией Кузнецовой состоится в четверг, 29 августа, в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве.

Вечная память героини!

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что на войне погиб известный актер киевского театра. В ряды ВСУ он мобилизовался в конце апреля 2024 года, после чего попал на одно из самых сложных направлений. Там он получил ранение, но снова вернулся на фронт.