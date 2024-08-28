"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі": на війні загинула активістка Правого Сектору на позивний "Іранка"

Була дружиною військового з позивним "Іранець", який загинув на війні у травні минулого року

На війні загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова на позивний "Іранка". Минулоріч, у травні 2023, у боях під Бахмутом загинув чоловік Наталі Віктор Панаско із позивним "Іранець".

Про загибель відданої патріотки та націоналістки повідомив командир Добровольчого розвідувального батальйону ГУР Руслан Каганець у своєму Facebook.

"Загинула активістка Правого Сектору, військова 67-ої ОМБР та дружина сотника "Іранця", подруга "Іранка" Наталя Кузнєцова. Чоловік якої теж загинув на війні 6 травня 2023 року під Бахмутом. Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", — написав Каганець.

"Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ." Такі слова Наталя написала на своїй сторінці у Facebook у розділі "про себе".

Як пише видання "Новинарня", Наталія народилася в Олександрії Кіровоградської області. Тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону, військовослужбовець Віктор Панаско.

Наталя Кузнєцова

Наталія пройшла горнило Майдану. Там і зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Панаска. Дівчина кілька років очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору".

"На момент початку Революції Гідності навчалась і працювала в Києві. Після подій 1 грудня вирішили піти з подругою і допомогти власними силами. Познайомились з хлопцем, який виявився з "Правого сектору". Провів нас на поверх, нам дали роботу – готувати чай, канапки, "Мівіну" на імпровізованій "кухні". З того часу почався мій шлях боротьби та народження національної свідомості", — розповідала Наталя в одному з інтерв’ю.

Життя Наталії було стрімким потоком викликів, буремних подій, випробувань долі і нелегкої щоденної боротьби. Вона пережила чимало бід, нестримно пекучого болю, пройшла Майдан, пекло війни, а у вогнях Революції Гідності знайшла своє кохання.

"Мій сенс життя – здорова, квітуча, самостійна Україна", - Іранка

14 березня 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив Наталю орденом "За мужність" III ступеня.

"Мій сенс життя – здорова, квітуча, самостійна Україна. Хочу мати велику родину. Щоб мої діти і внуки не знали, що таке війна. Хочу на старості літ (якщо доживу) сісти в плетене крісло-качалку і розуміти, що вся моя боротьба за країну була не марною", – розповідала в інтерв’ю "Іранка".

Вічна пам’ять героїні!

Прощання із Наталією Кузнєцовою відбудеться у четвер, 29 серпня, о 12.00 годині на Майдані Незалежності у Києві.

Вічна пам’ять героїні!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на війні загинув відомий актор київського театру. До лав ЗСУ він мобілізувався наприкінці квітня 2024 року, після чого потрапив на один із найскладніших напрямків. Там він отримав поранення, але знову повернувся на фронт.