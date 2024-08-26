За три місяці після випуску на фронті загинув молодий лейтенант з Полтавщини

Михайло загинув захищаючи рідну країну від російської навали

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув молодий лейтенант, випускник Одеської військової академії Михайло Білоніг. Йому був 21 рік.

Про це повідомили у Котелевській громаді, що на Полтавщині. У неділю, 25 серпня, воїна поховали у рідному селі.

В останню путь загиблого героя проводжали всією громадою. На кількох вулицях селища люди утворили живий коридор пам’яті та шани.

Чин відспівування і прощання із полеглим воїном відбулися у Свято-Вознесенському храмі та на подвір’ї батьківського дому. Поховали воїна на Святицькому кладовищі, під звуки Гімну України та військового салюту.

Молодий лейтенант у 2020 році із золотою медаллю закінчив Котелевську гімназію №1 ім. С.А. Ковпака. Також брав активну участь у складі рою "Котелевські джури", які постійно займали призові місця у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джура") на різних рівнях. Вже тоді Михайло мав відмінні навички стрільця. Також хлопець був завзятим спортсменом.

З воїном прощалася вся громада

В останню путь героя провели рідні та близькі

Для подальшого навчання хлопець обрав Одеську військову академію. Став курсантом факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти, який успішно закінчив у травні 2024 року у званні лейтенанта. За кілька місяців, 22 серпня 2024 року захисник прийняв свій останній бій з російськими окупантами. Михайло загинув захищаючи рідну країну від російської навали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на фронті загинув колишній тренер з фізичної підготовки баскетбольного клубу "Київ-Баскет", столичного "Будівельника" та жіночих збірних України Дмитро Марховський. Він мобілізувався у вересні минулого року та вирушив до ЗСУ у статусі бойового медика.