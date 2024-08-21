Рятував життя побратимів у самому пеклі: на Запорізькому напрямку загинув екстренер "Київ-Баскет"

Віддав життя за свободу України та її народу від російських окупантів

На фронті загинув колишній тренер з фізичної підготовки баскетбольного клубу "Київ-Баскет", столичного "Будівельника" та жіночих збірних України Дмитро Марховський. Він мобілізувався у вересні минулого року та вирушив до ЗСУ у статусі бойового медика.

Чоловік вважався зниклим безвісти. Але нещодавно його батько Олег повідомив про смерть сина у соціальній мережі Facebook.

Відомо, що Дмитро загинув під Роботино на Запорізькому напрямку на початку 2024 року. Йому було 30 років.

Дмитро працював у "Київ-Баскеті" та з жіночими збірними України у сезоні-2022/23, а мобілізувався наприкінці вересня минулого року.

"31 рік тому у пологовому будинку №1 у Києві, на славних Печерських схилах Дніпра, народився мій син Дмитро. Займався улюбленою справою ще з підліткового віку – грав у баскетбол та професійно тренував баскетболістів. Але в січні цього року пішов на небеса, захищаючи те, що йому було найдорожче: своє місто, свою сім'ю, свою Землю, свої цінності. На фронті був бойовим медиком, який рятував життя побратимів. Останніми його словами, за словами очевидців того бою під селом Роботино на Запоріжжі, була фраза: "Зі мною все добре, можу продовжувати надавати допомогу!" – написав Олег Марховський.

Він додав, що пишається сином, який віддав життя за свободу України та її народу від російських окупантів: "Синку, ти прожив своє життя гідно. Тепер ти і мій небесний захисник! Сумую, горюю та пишаюся тобою одночасно! Світла пам'ять тобі – Син, Воїн, Тренер!"

Раніше "Телеграф" писав, що у бою загинули одразу два українці, які розділяли одне ім'я та прізвище.