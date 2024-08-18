Один з Одещини, другий з Харківщини: у бою загинули одразу два українці, які розділяли одне ім'я та прізвище (фото)

Обидва були пов'язані з військовою справою

В боях за вільну та незалежну Україну загинули два герої з Харківщини та Одещини. Їх розділяє одне прізвище та ім'я.

"Телеграф" розповість, що відомо про сержанта Олега Бабенка та солдата Олега Бабенка.

Олег Бабенко з Харківщини — що відомо

Богодухівська громада попрощалася зі своїм Героєм, сержантом Олегом Бабенком. Він загинув ще 2-го лютого 2024 року, але його останній шлях додому затягнувся на цілих пів року. Родина Олега пів року чекала результатів ДНК-експертизи.

Сержант Олег Бабенко пройшов гідний військовий шлях. Служив у автороті колишньої Богодухівської військової частини. Після повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини з лютого 2023-го. Разом з побратимами мужньо чинив опір ворогу на рідній Харківщині. Останнім для Олега став бій у районі населеного пункту Іванівка Куп’янського району.

"Провести та віддати шану полеглому воїну зібралися його рідні, друзі, колеги, побратими та небайдужі містяни. Усі, хто знав Олега, згадували його як добру, чуйну та надійну людину, справжнього патріота своєї країни. Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Поховали бійця з військовими почестями на Алеї Героїв. Там і пролунали останні постріли на честь, шану і вічну пам’ять про славного воїна Олега Бабанка. Його відвага, мужність і самопожертва назавжди залишаться у наших серцях", — йдеться в повідомленні Богодухівської міської ради.

Олег Бабенко з Харківщини

Олег Бабенко з Одещини — що відомо

У Бахмутському районі Донецької області, 12 серпня, захищаючи рідну країну від російських окупантів, загинув мешканець села Багате, солдат, розвідник-оператор розвідувального взводу механізованого батальйону Олег Бабенко. Про це повідомили у Саф’янівській сільській територіальній громаді.

Солдат Бабенко був розвідником-оператором розвідувального відділення, розвідувального взводу механізованого батальйону. Загинув мужньо боронячи країну від російських окупантів поблизу села Озарянівка Бахмутського району Донецької області.

Олег Бабенко з Одещини

Раніше "Телеграф" писав, що у п'ятницю, 16 серпня, попрощалися з двома полеглими героями, які загинули у Курській області. Мова йде про Ігоря Щербаня та Віталія Силку.