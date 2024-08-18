Один из Одесчины, второй из Харьковщины: в бою погибли сразу два украинца, разделявших одно имя и фамилию (фото)

Оба были связаны с военным делом

В боях за свободную и независимую Украину погибли два героя из Харьковщины и Одесчины. Их разделяет одна фамилия и имя.

"Телеграф" расскажет, что известно о сержанте Олеге Бабенко и солдате Олеге Бабенко.

Олег Бабенко из Харьковской области — что известно

Богодуховское общество простилось со своим Героем, сержантом Олегом Бабенко. Он погиб еще 2 февраля 2024 года, но его последний путь домой затянулся на целых полгода. Семья Олега полгода ждала результатов ДНК-экспертизы.

Сержант Олег Бабенко прошел достойный военный путь. Служил в автороте бывшей Богодуховской воинской части. После полномасштабного вторжения встал на защиту Родины с февраля 2023 года. Вместе с собратьями мужественно сопротивлялся врагу на родной Харьковщине. Последним для Олега стало сражение в районе населенного пункта Ивановка Купянского района.

"Провести и чтить павшего воина собрались его родные, друзья, коллеги, собратья и неравнодушные горожане. Все, кто знал Олега, вспоминали его как доброго, чуткого и надежного человека, настоящего патриота своей страны. Низко склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Похоронили бойца с воинскими почестями на Аллее Героев", — сообщении Богодуховского городского совета.

Олег Бабенко из Харьковщины

Олег Бабенко из Одесской области — что известно

В Бахмутском районе Донецкой области, 12 августа, защищая родную страну от российских оккупантов, погиб житель села Багатое, солдат, разведчик-оператор разведывательного взвода механизированного батальона Олег Бабенко. Об этом сообщили в Сафьяновской сельской территориальной общине.

Солдат Бабенко был разведчиком-оператором разведывательного отделения, разведывательного взвода механизированного батальона. Погиб мужественно защищая страну от российских оккупантов вблизи села Озаряновка Бахмутского района Донецкой области.

Олег Бабенко из Одесщины

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 16 августа, простились с двумя героями, погибшими в Курской области. Речь идет об Игоре Щербане и Виталии Силке.