Спасал жизнь собратьев в самом аду: на Запорожском направлении погиб экстренер "Киев-Баскет"

Отдал жизнь за свободу Украины и ее народа от российских окупантов

На фронте погиб бывший тренер по физической подготовке баскетбольного клуба "Киев-Баскет", столичного "Будивельника" и женских сборных Украины Дмитрий Марховский. Он мобилизовался в сентябре прошлого года и отправился в ВСУ в статусе боевого медика.

Мужчина считался пропавшим без вести. Но недавно его отец Олег сообщил о смерти сына в социальной сети Facebook.

Известно, что Дмитрий погиб под Роботино в Запорожском направлении в начале 2024 года. Ему было 30 лет.

Дмитрий работал в "Киев-Баскете" и с женскими сборными Украины в сезоне-2022/23, а мобилизовался в конце сентября прошлого года.

"31 год назад в роддоме №1 в Киеве, на славных Печерских склонах Днепра, родился мой сын Дмитрий. Занимался любимым делом еще с подросткового возраста — играл в баскетбол и профессионально тренировал баскетболистов. Но в январе этого года пошел на небеса, защищая то, что ему было самое дорогое: свой город, свою Землю, свои ценности. На фронте был боевым медиком, который спасал жизнь собратьев. Со мной все хорошо, могу продолжать оказывать помощь!» – написал Олег Марховский.

Он добавил, что гордится сыном, который отдал жизнь за свободу Украины и ее народа от российских оккупантов: "Сынок, ты прожил свою жизнь достойно. Теперь ты и мой небесный защитник! Скучаю, горюю и горжусь тобой одновременно! Светлая память тебе – Сын, Воин, Тренер!"

Ранее "Телеграф" писал, что в бою погибли сразу два украинца, которые разделяли одно имя и фамилию.