Загинув відомий актор київського театру: він пішов на війну у квітні

Військовослужбовець воював на одному із найскладніших напрямків

Під час боїв за Україну загинув артист-вокаліст Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк. Чоловікові був лише 41 рік.

Про це повідомив голова Гребінківської міської ради Віталій Колісниченко у Facebook. Після цього інформацію підтвердили у Міністерстві культури та інформполітики.

За словами Колісніченка, Сердюк народився 3 листопада 1982 року в Чорнобаївському районі (Черкаська область), проте у Гребінці він проходив навчання. 2004 року він закінчив Київський національний університет культури та мистецтва, після чого співав у "Берегині".

До лав ЗСУ він мобілізувався наприкінці квітня 2024 року, після чого потрапив на один із найскладніших напрямків. Там він отримав поранення, але знову повернувся на фронт.

"У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами. У такі гіркі хвилини дуже важко знайти слова підтримки для рідних та близьких. Неможливо загоїти їхній гіркий біль від втрати рідної й дорогої людини", — написав мер Гребінки.

Олександр Сердюк

Як повідомлялося раніше, це не єдина втрата для української мистецької спільноти. До цього стало відомо про загибель 27-річного актора Дніпровського театру імені Шевченка Андрія Касьянова.