Враг продвинулся на Донетчине и не только: что происходит на фронте (карта боев)

Враг теряет много людей и техники

Продолжается 919-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 29 августа, россияне продвинулись в Донецкой области. Кроме этого, враг отбил село в Курской области России.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Так, россияне захватили село Кореенево (Курская область), а также продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки (Донецкая область).

Как сообщил Генштаб Украины в своем возведении поздно вечером 30 августа, на Покровском направлении в течение дня россияне совершили 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки.

"Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", около 1:30 в ночь на пятницу, 30 августа, россияне нанесли авиаудар по городу Сумы. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Также мы писали, что прогремели мощные взрывы ночью 30 августа и во временно оккупированном россиянами Крыму. Три взрыва слышали в районе аэродрома Кировское и один в районе Джанкоя.