У Бєлгороді вибухи та пожежі: не обійшлося без жертв (фото та відео)

Дісталося 30 серпня не лише прифронтовому Харкову, а й російському Бєлгороду.

Увечері в п’ятницю, 30 серпня, Бєлгород у Росії струсився від вибухів під час повітряної тривоги, постраждали будинки та автомобілі, є загиблий та постраждалі. Сталося це через лічені години після трагічного удару Росії по Харкову, внаслідок якого загинуло щонайменше шестеро людей, а ще понад півсотні людей постраждали.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про ситуацію у Бєлгороді на момент публікації.

Варто зауважити, що про ракетну небезпеку в Білгороді оголосили о 20:07 за Києвом, невдовзі після чого в місті пролунали вибухи і почалися пожежі. Відомо про щонайменше одного загиблого та сім постраждалих. Горять будинки, також постраждали комерційні об’єкти, легкові автомобілі.

UPD: Кількість загиблих під час обстрілу Бєлгорода, за інформацією Mash, зросла до 4 людей. Поранено 12, їм надають допомогу медики.

На фото та відео з місця подій, які публікують російські канали, видно, що пожежі є досить серйозними.

Російська влада традиційно звинувачує в обстрілі Україну, проте поки що точно невідомо, що там трапилося, адже відомий факт, що російські військові періодично і самі "роняють" КАБи на власні території і ведуть "дружній вогонь" для провокації.

Як відомо, Бєлгород знаходиться всього за кілька десятків кілометрів від кордону, як і український Харків, у зв’язку з чим теж іноді страждає внаслідок бойових дій, розв’язаних Росією.

Бєлгород на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", у серпні ЗСУ успішно розпочали наступ на Курську область, були спроби входу і до Бєлгородської.