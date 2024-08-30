В Белгороде взрывы и пожары: не обошлось без жертв (фото и видео)

Досталось 30 августа не только прифронтовому Харькову, — но и российскому Белгороду

Вечером в пятницу, 30 августа, Белгород в России сотрясся от взрывов во время воздушной тревоги, пострадали дома и автомобили, есть погибший и пострадавшие. Случилось это через считанные часы после трагического удара России по Харькову, в результате чего погибло как минимум шесть человек, а еще более полусотни людей пострадали.

"Телеграф" собрал все, что известно о ситуации в Белгороде на момент публикации.

Стоит заметить, что об ракетной опасности в Белгороде объявили в 20:07 по Киеву, вскоре после чего в городе раздались взрывы и начались пожары. Известно об по меньшей мере одном погибшем и семи пострадавших. Горят дома, также пострадали коммерческие объекты, легковые автомобили.

UPD: Количество погибших при обстреле Белгорода, по информации Mash, выросло до 4 человек. Ранены 12, им оказывают помощь медики.

На фото и видео с места событий, которые публикуют российские каналы, видно, что пожары достаточно серьезные.

Российские власти традиционно обвиняют в обстреле Украину, однако пока точно неизвестно, что там случилось, — ведь известный факт, что российские военные периодически и сами "роняют" КАБы на собственные территории и ведут "дружеский огонь" в рамках провокации.

Как известно, Белгород находится всего за несколько десятков километров от границы, как и украинский Харьков, в связи с чем тоже иногда страдает в результате развязанных Россией боевых действий.

Белгород на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", в августе ВСУ успешно начали наступление на Курскую область, были попытки входа и в Белгородскую.