Более полусотни жертв: момент удара по многоэтажке в Харькове попал на камеры (обновлено)

Спасатели работают на местах попаданий, число жертв может увеличиться

В сети показали момент удара россиян по многоэтажке в Харькове. Прилет зафиксировала одна из камер уличного наблюдения, установленная на доме.

Видео публикуют в местных Telegram-каналах. По предварительным данным, известно о четырех погибших, а количество пострадавших выросло до 57 человек, сказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Камера уличного наблюдения зафиксировала, что после прямого попадания в дом вражеской ракеты в квартирах разбились стекла, повылетали москитные сетки и элементы фасада. На верхних этажах начался пожар. В момент удара на улице возле дома находились люди.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе есть пять локаций, по которым ударил враг. Среди них парк, гражданские объекты, открытая территория в центре города и жилой дом. Спасатели и военные продолжают спасательную операцию в жилом доме, на верхних этажах могут оставаться люди, но доступ к ним ограничен — есть риск обвала дома. Количество пострадавших растет, среди них есть люди с ампутациями.

"Информация [о погибших] уточняется. Одна женщина погибла уже в больнице, с какой именно она локации уточняется. Девочка 14 лет погибла в парке на улице, где было прямое попадание. На этом месте (разрушенной многоэтажке — ред.) предварительно погибли два человека", — сказал Олег Синегубов.

Также в сети публикуют кадры с места удара: жилой дом объят огнем, спасатели пытаются потушить возгорание, во дворе груда металла от уничтоженных авто.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре прогремел взрыв. По предварительным данным, силы ПВО сбили вражескую цель.