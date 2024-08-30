Понад півсотні жертв: момент удару по багатоповерхівці у Харкові потрапив на камери (оновлено)
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Рятувальники працюють на місцях влучень, кількість жертв може збільшитися
У мережі показали момент удару росіян по багатоповерхівці у Харкові. Приліт зафіксувала одна із камер вуличного спостереження, встановлена на будинку.
Відео публікують у місцевих Telegram-каналах. За попередніми даними, відомо про чотирьох загиблих, а кількість постраждалих зросла до 57 осіб, сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Камера вуличного спостереження зафіксувала, що після прямого попадання до будинку ворожої ракети в квартирах розбилися шибки, повилітали москітні сітки та елементи фасаду. На верхніх поверхах почалася пожежа. У момент удару на вулиці біля будинку були люди.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті є п’ять локацій, по яких вдарив ворог. Серед них парк, цивільні об’єкти, відкрита територія у центрі міста та житловий будинок. Рятувальники та військові продовжують рятувальну операцію у житловому будинку, на верхніх поверхах можуть залишатися люди, але доступ до них обмежений – є ризик обвалу будинку. Кількість постраждалих росте, серед них є люди з ампутаціями.
"Інформація [про загиблих] уточнюється. Одна жінка загинула вже в лікарні, з якою саме вона локації уточнюється. Дівчинка 14 років загинула у парку на вулиці, де було пряме влучення. На цьому місці (зруйнованій багатоповерхівці — ред.) попередньо загинули двоє людей ", — Сказав Олег Синєгубов.
Також у мережі публікують кадри з місця удару: житловий будинок обійнятий вогнем, рятувальники намагаються загасити пожежу, у дворі купа металу від знищених авто.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі пролунав вибух. За попередніми даними, сили ППО збили ворожу мету.